حملات نظافة مكثفة وصيانة أعمدة الإنارة في بيلا بكفر الشيخ

تابعت رئاسة مركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة جمال ساطور، رئيس المركز ومدينة، اليوم الجمعة، رفع كفاءة منظومة النظافة العامة بالمدينة وقرى المركز، بالمرور والمتابعة والإشراف على أعمال النظافة اليومية، ورفع التراكمات وتجمعات القمامة، بالإضافة لتجميل وتطوير المظهر الحضاري للشوارع والميادين العامة، ورفع كفاءة الطرق، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

تحسين منظومة النظافة بمدينة بيلا

وواصلت رئاسة مركز ومدينة بيلا، أعمالها لتحسين منظومة النظافة بمدينة بيلا والقرى التابعة لها، وتضمنت الأعمال على مدار اليوم رفع تراكمات القمامة، وتفريغ الحاويات من مختلف المناطق داخل مدينة بيلا، ونظافة الشوارع الرئيسية والفرعية، ورفع تراكمات القمامة من مناطق تجمعها داخل القرى، بجانب رفع كفاءة عدد من الطرق الرئيسية الواقعة بدائرة مركز بيلا.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة بيلا، بالمرور على النقاط الوسيطة بالقرى للتأكد من نقل تراكمات القمامة إلى المقلب العمومي بالمدينة، والتأكد من سلامة معدات النظافة، ورفع كفاءة منظومة النظافة لمنع انتشار العدوى وتفشي الأمراض والأوبئة لخلق جو بيئي صحي ونقي للمواطنين.

قص وتهذيب وري الأشجار

وقامت إدارة التنمية بديوان مجلس مدينة بيلا، باستكمال أعمال قص وتهذيب وري الأشجار بعدد من الشوارع والأحياء، حفاظاً على المظهر الحضاري والجمالي للمدينة، فضلاً عن صيانة وإصلاح أعمدة الإنارة، وتوفير قطع الغيار اللازمة لها لإضاءتها دون أي أعطال تعوق ذلك بواسطة قسم الكهرباء بمجلس مدينة بيلا.