تأهيل أعمدة الإنارة المتهالكة في غرب مدينة الشروق (صور)

تابع المهندس علي سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، الأعمال الجارية بمشروع تأهيل ورفع كفاءة أعمدة الإنارة المتهالكه بقطاع غرب المدينة، حرصاً على السلامه العامة للمواطنين، بالتزامن مع فصل الشتاء، نظراً لتنفيذ الأعمدة المستهدف تجديدها منذ نشأة المدينة.

جهاز مدينة الشروق يتابع أعمال تأهيل أعمدة إنارة

وأضاف المهندس علي سعد رئيس الجهاز، أن الأعمال تتضمن إحلال وتجديد 1800 عامود إنارة، وذلك بتغيير الأجزاء التالفة أسفل العامود، وتقويتها بمكان التثبيت وعزلها ضد العوامل الجوية، خاصه بالتزامن مع قرب فصل الشتاء.

الانتهاء من تركيب 800 عامود إنارة

وتابع رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بأنه سيتم تغيير القواعد الخرسانيه اللازمة لتثبيت عامود الإنارة، مشيراً إلى إنهاء ما يقرب من 800 عامود بمختلف الأحياء.

وفى سياق آخر، استكمل رئيس الجهاز برفقة مسؤولى الجهاز بقيادة المهندس أحمد مكي، والدكتور محمد صلاح مدير إدارة التنمية بالمدينة ، والمهندس عزازي علي والمهندس طارق يوسف ، جولاته التفقديه لمتابعة الحاله العامه بمناطق السابعة والثامنة عمارات والحي الثاني (و – ج – ك)، طبقاً لجدول المرور الدوري لرئيس الجهاز بأحياء ومناطق المدينة، متفقداً المحاور والطرق وكذا الحدائق المفتوحة.