«مستقبل وطن» يدشن حملة للتعريف بإنجازات الدولة في الوادي الجديد

دشنت أمانة حزب مستقبل وطن بمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، بقيادة النائب محمد علي عبد الغني عضو مجلس الشيوخ وأمين الحزب بالمركز، حملة توعية تحت عنوان «المشروعات القومية وإنجازات الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي»، وذلك بمركز العلوم الاستكشافى بموط.

طفرة تنموية في عهد الرئيس السيسي

وناقش العميد محمد عبد المنعم حنفي، قائد منظومة السيطرة والإشراف على منظومة التغذية المدرسية بمحافظة الوادي الجديد، المشروعات القومية وإنجازات الدولة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال عشر سنوات في شتى المجالات، وغيرها من المشروعات القومية.

تنمية شاملة في محافظة الوادي الجديد

وأوضح حاتم إمام أمين لجنة التعليم والبحث العلمي بالداخلة، أن ما تم إنجازه بمحافظة الوادي الجديد خلال العشرة سنوات من طرق ربطت محافظة الوادي الجديد بجميع محافظات الجمهورية، وأن نصيب المحافظة من المشروعات القومية كان نصيب الاسد من حياة كريمة واعادة احياء خط سكة حديد ابوطرطور والميلون ونصف فدان وغيرها من المشاريع.