مساعد أمين «مستقبل وطن» يشيد بإقبال المصريين بالخارج على الانتخابات الرئاسية

أشاد النائب عصام هلال عفيفي الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، بمشاركة أبناء الجالية المصرية في الخارج بالانتخابات الرئاسية إذ شهدت قنصليات وسفارات مصر بمختلف دول العالم إقبالا كثيفا على صناديق الاقتراع.

إقبال أبناء الجالية المصرية على صناديق الاقتراع

قال عصام هلال عفيفي خلال تصريحاته لـ«الوطن»، إن المظهر الذي ظهر على الشاشات خلال الساعات الماضية من إقبال أبناء الجالية المصرية على صناديق الاقتراع يؤكد أن مصر وطن يعيش بداخلهم وأنهم ليسوا بعيدين عن ما حققته الدولة المصرية خلال السنوات الماضية من طفرة إنجازات تنموية بكافة القطاعات لا سيما مشروعات البنية التحتية التي تعد محفزا أساسيا لمقومات الاقتصاد القومي.

الانتخابات الرئاسية بالخارج

وتابع الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن قائلا: كما قمنا بتشكيل غرفة عمليات داخل الحزب بالتعاون مع اتحاد شباب المصريين في الخارج لمتابعة سير العملية الإنتخابية، مؤكدا أنها لم تتلق أي شكاوى أو ترصد أي تجاوزات للعملية الانتخابية.