ضبط 80 طن سكر خاص بمبادرات مكافحة الغلاء قبل طرحها في السوق السوداء

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، برئاسة المحاسب مجدي الخضر مدير المديرية في البحيرة، وتحت إشراف محمد عبدالعال، وكيل المديرية، رقابتها المشددة بكل مدن ومراكز المحافظة.

ضبط سكر قبل طرحه في السوق السوداء بالبحيرة

ونفذت الإدارة العامة للتجارة الداخلية برئاسة مفتاح عبداللطيف، حملة تموينية بمركز إدكو، أسفرت عن ضبط 80 طن سكر مدعم خاص بمبادرات مكافحة الغلاء، والذي يتم بيعه للمواطنين بسعر 27 جنيها جمعها أحد الأشخاص بغير وجه حق، وذلك لإعادة بيعهم بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة، حيث تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

تكثيف الحملات التموينية في البحيرة

ومن جهتها وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بضرورة تكثيف الحملات التموينية عن الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار ومراقبة جودة المنتجات المعروضة.

تأتي الحملات التموينية ضمن جهود محافظة البحيرة وتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق.

وشددت نائب محافظ البحيرة على التأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كل صور الغش التجاري والتدليس وردع المخالفين.