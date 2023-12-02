«الأرصاد»: استقرار في الأحوال الجوية بمعظم محافظات الجمهورية

قالت منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك استمرار لحالة الاستقرار في الأحوال الجوية، بمعظم محافظات الجمهورية، حيث أن درجات الحرارة تعتبر حول المعدلات الطبيعية في هذا الوقت من العام، ومن المتوقع فيها أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى، 24 درجة مئوية خلال فترة النهار، إذ أنه المعدل الطبيعي لبدايات شهر ديسمبر.

طقس اليوم خريفي

أضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على «القناة الأولى والفضائية المصرية»، أن طقس اليوم خريفي، لطيف، ودافىء خلال فترة النهار، على السواحل الشمالية، ومحافظات الوجه البحري، والقاهرة الكبرى، وطقس معتدل على شمال الصعيد، ومائل للحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، وذلك خلال فترة النهار، وتحديدًا خلال فترة الظهيرة.

زيادة في فترات سطوع أشعة الشمس

وتابعت: «هناك زيادة فى فترات سطوع أشعة الشمس، ما يعني أنه ليست هناك أي سحب مؤثرة، نتيجة تأثر البلاد بوجود امتداد لمرتفع جوي فى طبقات الجو العليا، والاستقرار فى الأحوال الجوية مكمل معانا حتى يوم الثلاثاء القادم».