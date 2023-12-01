هيئة الأرصاد الجوية تعلن أماكن تساقط الأمطار في الـ72 ساعة المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس الأيام المقبلة والظواهر الجوية المتوقعة وأماكن سقوط الأمطار، حيث يسود طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ويكون معتدل الحرارة على شمال الصعيد مائلاً للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وباردا ليلاً على أغلب الأنحاء.

وحددت الأرصاد الجوية أماكن سقوط الأمطار، مشيرة إلى أنه تتساقط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبا على مناطق من حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

أماكن سقوط الأمطار الأيام المقبلة

أما يوم الاثنين تتساقط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة، بينما تتساقط يوم الثلاثاء أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وتكون رعدية أحيانا على فترات متقطعة، كما تتساقط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

ويستمر تساقط الأمطار يومي الأربعاء والخميس على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

أما عن الظواهر الجوية المصاحبة للأمطار، فقد حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من انتشار الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مشيرة إلى أنها تبدأ من الرابعة فجرا وحتى الثامنة صباحا، وتستمر طوال الأسبوع.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أنه من بين الظواهر الجوية المتوقعة نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة السبت 2-12-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 24 والصغرى 15 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 23 والصغرى 14 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 28 والصغرى 18 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 25 والصغرى 10 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 29 والصغرى 16 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأحد 3-12-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 25 والصغرى 16 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 24 والصغرى 15 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 30 والصغرى 19 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 26 والصغرى 10 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 31 والصغرى 16 درجة مئوية.

درجات الحرارة الاثنين 4-12-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 26 والصغرى 16 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 24 والصغرى 15 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 31 والصغرى 18 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 26 والصغرى 10 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 32 والصغرى 18 درجة مئوية.