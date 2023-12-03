الباز لـ«ملعب الفن»: المواطن المصري البسيط أصبح لديه وعي بكل ما يدور حوله

قال الإعلامي والكاتب الصحفي محمد الباز، إن الإعلام المصري يعمل في ظل ظروف صعبة للغاية، لأنه هو أداة لتوصيل الرسائل طوال الوقت، لأن المنصات المعادية لم تشكك في السياسة أو القضاء بل تشكك في الإعلام لكي تفقده مصداقيته وتأثيره أمام الشعب، وهذه لعبة التفتنا لها بشكل مبكر، قائلا «إن المواطن المصري البسيط أصبح لديه وعي في كل ما يدور حوله».

الإعلام المصري ينتصر لأنه يعمل ضد هذه المنصات التي تستهدفه طوال الوقت

وأوضح «الباز» خلال استضافته ببرنامج «ملعب الفن» الذي يقدمه الكاتب الصحفي مصطفى عمارعبر راديو «أون سبورت» FM، أن حديث الرئيس السيسي أن الإعلام المصري بينتصر لأنه بيعمل ضد هذه المنصات التي تستهدفه طوال الوقت، لافتًا إلى أن الخطاب السياسي في موقف تهجير أهالي غزة، كان سابق للخطاب الإعلامي بما فعله موقف الرئيس السيسي والحديث مع بلينكن ومع المستشار الألماني أو مع رئيس وزراء بريطانيا وفي اتصالاته مع عدد قادة رؤساء العالم فيما يتعلق بمخطط التهجير وإظهار خطر هذا المخطط وتحدث عنه بكل وضوح، ورفضه رفضًا تامًا.