رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

غرفة عمليات «التنسيقية»: الشباب في المقدمة.. المصريون يصوتون بالانتخابات الرئاسية ببلجيكا

كتب:

محمد أيمن سالم
12:47 ص | الأحد 03 ديسمبر 2023
المصريين في الخارج

المصريين في الخارج

أعلنت غرفة العمليات المركزية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، استمرار توافد المصريين للتصويت في الانتخابات الرئاسية في بلجيكا.

وأوضحت الغرفة في بيان لها، أن سفارة مصر في بلجيكا شهدت تواجد أعداد كبيرة من أبناء الجالية المصرية، خلال مواعيد التصويت في انتخابات الرئاسى 2024.

وجاء الشباب في مقدمة الناخبين، مما يعكس وعي المصريين ببلجيكا بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية لصناعة مستقبل أفضل لبلدهم.

وبدأ تصويت المصريين في الخارج في الانتخابات الرئاسية، الجمعة ويستمر لمدة 3 أيام تنتهي الأحد في 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية في دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة او القنصلية المصرية التي يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي ضوابط لآلية تصويت المصريين بالخارج، وذلك ضمانا لصحة تصويتهم بالانتخابات داخل مقر البعثات والقنصليات، وهي أن يقوم الناخب بتقديم إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية، وأن يكون إثبات الشخصية إما عن طريق بطاقة الرقم القومي سارية أو جواز السفر ساري الصلاحية مثبتا به الرقم القومي..

اقرأ المزيد:

«التنسيقية» تستعد للانتخابات الرئاسية بالداخل بـ 3 آلاف متطوع في جميع المحافظات

«التنسيقية» تنشر صورا من إقبال المصريين على سفارة رام الله للتصويت بانتخابات الرئاسة

«التنسيقية»: استمرار توافد المصريين في بروكسل للإدلاء بأصواتهم بالانتخابات

التنسيقية: بعثة منتخب مصر لرفع الأثقال في قطر تشارك بالانتخابات الرئاسية

بأعلام مصر.. «التنسيقية» ترصد احتفالات المصريين في قبرص بالاستحقاق الرئاسي
بقلم محمد أيمن سالم