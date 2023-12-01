«ذكر النبي وابتهالات» ضمن القافلة الدعوية في المنوفية

نظمت وزارة الأوقاف قافلة دعوية بمحافظة المنوفية، والتي شهدت تنظيم فعالية كبرى داخل مسج سيدي خميس بشبين الكوم، ومن بينها إقامة حلقة ذكر لمدح النبي عليه الصلاة والسلام، وإنشاد كبرى بحضور 6 منشدين من الإذاعة والتليفزيون، وبحضور كبير من المواطنين.

القافلة الدعوية في محافظة المنوفية

واستقبل الشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية، القافلة الدعوية وعلى رأسها الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بالوزارة، بمسجد سيدي خميس بشبين الكوم، التي بدأت فاعليتها بعقد اجتماع مع قيادات وأئمة المنوفية بمركز إعداد محفظي القرآن الكريم بمسجد سيدي خميس بشبين الكوم.

عبد العزيز يشدد علي العمل الجاد وإخلاص النية في العمل

وأكد الدكتور هشام عبد العزيز، أهمية العمل الجاد وإخلاص النية للارتقاء بمستوى الأئمة والدعاة والذي يشهد طفرة كبيرة جداً في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي دائماً يسعي لتحسين أحوال الأئمة والدعاة مادياً وعلمياً وثقافياً وأن المساجد تعيش أزهي عصورها بتوجيهات ورعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والذي أرسل رسالة محبة وتقدير لجميع العاملين بوزارة الأوقاف عامة وللعاملين بمديرية أوقاف المنوفية.

من جانبه، وجه الشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية، الشكر والتقدير والاحترام لمعالي وزير الأوقاف ورحب بضيوف المنوفية الذين شرفونا على مدار يومين، وقدموا برنامج رائع لأهالي المنوفية.

احتفالية في محافظة المنوفية

وأكد الشيخ أسامة سعفان مدير الدعوة الإلكترونية بمديرية أوقاف المنوفية، أن اليوم بمثابة احتفالية في محافظة المنوفية لذكر النبي والابتهالات، حيث بدأ اليوم بمقرأة الأئمة، ثم مقرأة الواعظات بمسجد أبو المكارم بشبين الكوم، ثم خطبة الجمعة بمسجد سيدي خميس والذي قام بها الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بعنوان اليقظة والحذر، وعقب صلاة الجمعة مباشرة عقدت مقرأة الجمهور ثم ابتهالية كبرى ثم تكريم أطفال البرنامج التثقيفي بالمنوفية.