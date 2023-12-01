بمشاركة 10 آلاف.. مؤتمر حاشد لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي في المنوفية

شهدت قرية البتانون في المنوفية، تنظيم أكبر مؤتمر شعبي حاشد لدعم المرشح عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بمشاركة أكثر من 10 آلاف مواطن، بحضور ممثلين عن الكنيسة والأزهر الشريف.

مطران المنوفية: الأقباط حريصون على وطنهم

وقال الأنبا بنيامين مطران المنوفية، إن الأقباط حريصون على وطنهم ومحبين لدولتهم ومساندين للقيادة السياسية في مواجهة كل التحديات، مؤكداً أن هناك دعما كبيرا للرئيس السيسي لاستكمال مسيرة التنمية.

الشرقاوي: ندعم السيسي لاستكمال مسيرة التنمية

وقال الدكتور هاني الشرقاوي منسق العلاقات التجارية بين مصر والصين، إن إنجازات الرئيس السيسي شاهدة على ما قام به من مجهود كبير في تطوير كل المحاور المصرية، وأهمها استعادة الهوية المصرية، وتحقيق الأمن والأمان، والريادة الإقليمية والدولية.

وطالب الدكتور هاني الشرقاوي، كل المصرين بالوقف صفا واحدا خلف السيسي، مشيرا إلى أن مصر كانت وما زالت الرائدة في المنطقة بفضل حكمة القيادة السياسية رغم كل الضغوط التي تعرضت لها.

من جانبه، طالب النائب هشام سويلم عضو مجلس النواب، بالمشاركة الفاعلة في الانتخابات الرئاسية المقبلة لحماية الوطن من كل المؤامرات التي تحاك ضده.