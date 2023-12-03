5 أدوات ضرورية لعملية التصويت داخل اللجان.. اعرفها 

أوضح الكتاب الاسترشادي الصادر عن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، بعض الأدوات التي يجب على رئيس اللجنة مراجعتها داخل المقر الانتخابي لإتمام عملية الانتخابات بشكل جيد وجاءت كالتالي:

1- وجود كابينة أو أكثر للاقتراع بما يتناسب مع مساحة مقر اللجنة، وعدد الناخبين المقيدين بها.

2- وجود عدد كاف من صناديق الاقتراع البلاستيكية كبيرة الحجم مثبت على كل جانب من الصندوق ملصق برقم اللجنة الفرعية ومسلسل الصندوق في حالة استخدام أكثر من صندوق.

3- صندوق مغلق بداخله كشف بعدد الناخبين المقيدين باللجنة، وحافظة شفافة مفردة لحفظ محاضر اللجنة الفرعية، وحافظة بلاستيكية لحفظ كشوف الناخبين.

4- التأكد من وجود عدد كاف من الأقفال البلاستيكية بواقع 5 أقفال لكل صندوق، وخاتم اللجنة الفرعية، وعدد كاف من زجاجات الحبر الفسفوري، والأدوات المكتبية الأزمة، وحقيبة زرقاء اللون لتجميع أوراق العملية الانتخابية.

5- جوال بلاستيكي لحفظ بطاقات الاقتراع، وكعوب دفاتر بطاقات الاقتراع المستخدمة، وإخطار المسؤول عن قوات الأمن من الشرطة بالمركز الانتخابي في حالة وجود أي نقص في المواد المستخدمة في العملية الانتخابية.

الاقتراع بدأ الجمعة الماضية

وبدأ الاقتراع بالخارج منذ الجمعة الماضية ويستمر حتى اليوم الأحد، وهو اليوم الثالث والأخير في تصويت المصريين بالخارج.

الانتخابات تجري في 121 دولة حول العالم

وتُجرى عملية انتخابات الرئاسة خارج مصر أيام الجمعة والسبت والأحد في 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 27 لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.