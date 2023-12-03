متحدث «الخارجية»: التصويت في انتخابات الرئاسة يسير بسهولة ويسر

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، مدير إدارة الدبلوماسية العامة، أن العملية التصويتية في اللجان الفرعية في الخارج في اليوم الثاني لانتخابات الرئاسة 2024 تسير بسهولة ويسر.

وجاء تصريح المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية عبر حسابه على منصة «إكس» - تويتر سابقاً - وقد أكد سابقاً عبر نفس الحساب أن هناك إقبال من الجاليات المصرية على ممارسة حقهم الدستوري.

ويواصل المصريون في الخارج في نحو 127 دولة الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، والتي يتنافس فيها 4 مرشحين للوصول إلى مقعد الرئيس.