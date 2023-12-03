«سنعود بقوة».. صحف تنزانيا توجه رسائل مثيرة للأهلي بعد تعادل يانج أفريكانز

أمام الأهلي يكون التعادل أحيانًا بطعم المكسب، باعتباره كبير إفريقيا والأكثر سيطرة على البطولات القارية والمحلية في السنوات الأخيرة، ما ظهر جليًا في المساحات التي أفردتها صحف تنزانيا، للحديث عن تعادل يانج أفريكانز أمام المارد الأحمر.

تعادل مثير في «دار السلام»

من داخل أرضية ملعب «دار السلام»، كان التعادل حاضرًا ليحسم مباراة مثيرة بين الأهلي ويانج أفريكانز، إذ حصد الأخير نقطة ثمينة من أنياب المارد الأحمر، في طريق الوصول إلى المرحلة المقبلة من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وذلك بتوقيع باكومي زوزوا الذي أنقذ فريقه في الوقت المحتسب بدل من الضائع، هكذا سلطت صحيفة «dailynews» التنزانية الضوء على التعادل بهدف لكلا الفريقين.

«تعادل مثير في دار السلام».. كان عنوان التقرير المطول الذي أفردته الصحيفة التنزانية عن المباراة، في إشارة إلى أن فريق شباب إفريقيا يستعد لمواجهة ميدياما الغاني في ثالث مبارياته يوم الجمعة المقبلة، على أمل حصد النقاط الثلاث.

يانج أفريكانز يحلم بالعودة

صحيفة «habarileo» التنزانية، أفردت تقريرها عن المباراة، بالإشارة إلى أن الفرص كانت غائبة عن الأهلي ويانج أفريكانز طوال الشوط الأول تقريبًا، لكن الحظ وقف إلى جانب بيرسي تاو الذي هز شباك شباب إفريقيا قبل دقائق من انتهاء الوقت الأصلي للقاء، لكن عاد أصحاب الديار لإدراك التعادل سريعًا، ليحصد أول نقطة في مشواره، ويأمل في تحسين وضعه والعودة بقوة في المباريات المتبقية.

يانج أفريكانز قادر على العودة

صحيفة «allafrica» التنزانية، ترى أن يانج أفريكانز قادر على تحقيق الصحوة المرجوة والذهاب بعيدًا من أجل تحقيق النقاط التي ستجعله مؤهلًا للصعود إلى المرحلة التالية من المسابقة القارية، خاصة أنه يملك لاعبين بمهارات جيدة قادرة على الذهاب بعيدًا في دوري أبطال إفريقيا وعلى المستوى المحلي أيضًا.