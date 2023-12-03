السكرتير العام لمحافظة البحيرة يتفقد مقار اللجان الانتخابية

تفقد كامل غطاس، السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة، مركز ومدينة وادي النطرون، رافقه حمزة رئيس مركز ومدينة وادي النطرون، وعلي باشا الحصافي، مدير مكتب خدمة المستثمرين، حيث تفقد المقرات الانتخابية بمدرستي خالد عبدالله ومصطفى عابد، الابتدائية للوقوف على جاهزيتهم لإجراء الانتخابات الرئاسية.

تفقد مقار اللجان الانتخابية في البحيرة

وأكد السكرتير العام المساعد تنفيذ توجيهات الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، برفع درجة التأهب والتأكد من جاهزية جميع المقرات الانتخابية مع مراعاة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والسيدات، بشكل يحقق الأمان واليسر للمواطنين في الإدلاء بأصواتهم، مع توفير كل سبل الراحة لهم.

اهتمام الدولة بالاستثمار

كما تفقد خلال جولته المنطقة الصناعية بوادي النطرون، مؤكدا اهتمام الدولة المصرية والقيادة السياسية بدعم الاستثمار والمستثمرين، خاصةً بالمناطق الصناعية للنهوض بها وتنميتها، باعتبارها أحد أهم المشروعات القومية التي يوليها الرئيس عبدالفتاح السيسي، اهتماما كبيرا لدورها في دفع عجلة الاقتصاد القومي وتوفير فرص عمل مناسبة للشباب وزيادة مصادر الدخل وتنويعه.

كما تفقد المنطقة الحرة وعدد من مشروعات حياة كريمة بالمركز، والتقى بـ12 مواطنا ممن لديهم مطالب واحتياجات، وذلك في إطار تفعيل التواصل مع المواطنين والالتقاء بهم، للوقوف على احتياجاتهم ومطالبهم من الخدمات والمرافق العامة التي تمس حياتهم اليومية.

واستمع إلى مطالبهم التي تمثلت في مساعدات وتوفير فرص عمل، حيث عرض كل مواطن مشكلته واحتياجاته ووجه السكرتير المساعد كل الجهات المعنية بسرعة إيجاد حلول عاجلة لتلك الاحتياجات والمطالب.