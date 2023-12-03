علي الألفي يطرح أغنية «يا روح الروح» تخليدا للطفلة الفلسطينية ريم

طرح الفنان علي الألفي عبر «يوتيوب» أغنية جديدة بعنوان «يا روح الروح» مهداة للطفلة الفلسطينية الشهيدة ريم، المعروفة بـ«روح الروح».

وأعلن «الألفي» عبر حسابه على «إنستجرام»، طرح الأغنية: «إهداء لروح الطفلة ريم روح الروح.. وإهداء لروح كل زهرة اتقطفت، نهديكم يا روح الروح، كلمات عمر مصطفى، ألحان وغناء علي الألفي، توزيع إبراهيم الطرابيشي، إخراج أحمد حمدي».

علي الألفي يروج لأغنية «يا روح الروح»

وفي وقت سابق، نشر علي الألفي البوستر الدعائي للأغنية، معلقا: «غداً بإذن الله عمل من جوة الروح مهدى إلى روح الروح ريم، وكل الزهور المقطوفة معها».