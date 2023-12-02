محافظ الإسماعيلية: إنشاء محاور بديلة لطريق أحمد عرابي في التل الكبير

وجه اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، بإدراج طريق بديل لطريق أحمد عرابي بمدينة التل الكبير، وإنشاء ورصف 3 تقاطعات بين أحمد عرابي والطريق المقترح، حتى تتم المناورة داخل المدينة بسهولة، وخلق مساحات لحرية حركة المركبات والمواطنين داخل المدينة.

وأضاف محافظ الإسماعيلية خلال تفقده عدد من مشروعات الطرق الجاري تنفيذها بمركز ومدينة التل الكبير، أنه جاري توسعة ورصف شارع أحمد عرابي المزدوج بطول نحو 3.5 كم، وجرى الانتهاء من نحو 90% من أعمال الرصف والأسفلت، كما اشتملت الأعمال على رصف طريقين فرعيين.

حدائق عامة للترفيه عن المواطنين في التل الكبير

وقال محافظ الإسماعيلية إنه سيتم إدراج أعمال التجميل المطلوبة للجزيرة الوسطى في طريق أحمد عرابي في الخطة الاستثمارية، وكذلك اختيار موقعين آخرين لإنشاء حدائق عامة لخدمة أبناء مدينة التل الكبير.

ووجَّه محافظ الإسماعيلية، بالتركيز على مدينة التل الكبير، نظرًا لانتهاء أعمال الغاز الطبيعي بها، وانتهاء أعمال المرافق من صرف صحي ومياه وخلافه، على أنّ يتم إنجاز جميع الطرق والشوارع الرئيسية في مدة أقصاها 2025.

وقال بيان رسمي لديوان محافظة الإسماعيلية، إن تكلفة مشروعات الطرق الجاري تنفيذها 35 مليون جنيه، فيما طرحت مديرية الطرق والنقل، أعمالًا جديدة ضمن العام المالي الحالي، تبلغ 22 مليون جنيه.