شاهيناز تنفي خضوعها لعملية جراحية في الأنف: «اتخبطت جامد شوية»

نفت الفنانة شاهيناز عبر ستوري موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» خضوعها لأي عملية جراحية بعد ظهور أنفها متورما.

وكتبت شاهيناز قائلة: «للتوضيح عشان في ناس كتير بتسأل وقلقانة عليا، أنا كويسة وما فيش عمليات الحمدلله، أنا بس اتخبطت في أنفي خبطة جامدة شوية، عشان كده فيها تورم باين حبتين، شكرا لكل الناس الجميلة اللي بتقلق عليا ويهمهم أمري».

أغنية مصرية لشاهيناز

وطرحت مؤخرا شاهيناز أغنية مصرية، والتي قالت عنها عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»: «الأغنية دي كل حرف وكل كلمة فيها بتعبر وبتمس حاجة جوايا، اللهم أدم علينا نعمة مصر، يا رب العالمين، شكرا من قلبي لكل صناع العمل، وشكرا لكل من دعم وساهم في إخراجه للجمهور، أتمنى أن ينال إعجابكم، جمل الأغاني الوطنية للفنانه شاهيناز»، «مصرية» كلمات: أحمد شوقي، ألحان وتوزيع: آدم حسين، توزيع ديجيتال: شركة آيفاز.