وظائف الكهرباء 2023.. تعرف على موعد وشروط التقديم

أعلنت شركة الكهرباء تعيينات للراغبين في شغل الوظائف التي حددتها بالشركات التابعة لها «إنتاج وتوزيع الكهرباء»، من خريجي كليات «الهندسة، والحاسبات والمعلومات، والعلوم»، وكذلك خريجي المعاهد، والمدارس الفنية الصناعية، طبقا لعدد من التخصصات.

التخصصات المطلوبة لوظائف الكهرباء 2023

وأوضحت الشركة، أن التخصصات المطلوبة لشغل وظائف المهندسين، التي تتمثل في «كهرباء قوى، وميكانيكا قوى، واتصالات، وإلكترونيات ومدني ومعماري ومهندس حاسبات ونظم المعلومات».

أما بالنسبة للكيميائي، فهناك تخصصات تشمل كيمياء عامة، وكيمياء خاصة، إلى جانب فنيين تخصصات كهرباء قوى، وميكانيكا قوى، وأجهزة وتحكم، وتشكيل معادن ولحام، وتبريد وتكييف، ومساحة، وكيمياء.

شروط المتقدمين لشغل وظائف الكهرباء 2023

وحددت شركة الكهرباء عددا من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل وظائف الكهرباء وجاءت كالتالي:

- ألا يزيد عمر المتقدم لوظائف «مهندس - أخصائي - كيميائي»، على 30 عاما، ولوظيفة فني على 28 عاما، خلال فترة الإعلان.

- أن يكون مصري الجنسية، وأدى الخدمة العسكرية، أو أعفي منها.

- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية مخلة بالشرف والأمانة.

- اجتياز الاختبارات الفنية، والسلوكية، والمقابلة الشخصية، والكشف الطبي ‏قبل التعيين.

- أن يجيد العمل ضمن فريق، وكذا الانضباط، والالتزام باللوائح والقوانين، بالإضافة إلى القدرة على التواصل الفعال مع الأفراد، والعمل بالمواقع، والتوقيتات التي تحددها جهة العمل، وأن تكون الأولوية لقاطني المناطق القريبة من مواقع العمل المطلوبة التعيين بها.

موعد التقديم في وظائف الكهرباء 2023

ووجهت الشركة الراغبين للتقدم في هذه الوظيفة، تسجيل بياناتهم على الموقع الإلكتروني للشركة القابضة لكهرباء مصر، https://www.eehc.gov.eg، يشار إلى أن التقديم بدأ بالفعل من يوم الجمعة الماضية ومستمر لمدة 12 يوما.