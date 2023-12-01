عاجل| فتح التقدم لمسابقة الـ30 ألف معلم في يناير.. اعرف التخصصات المطلوبة

زادت التساؤلات عن التخصصات المطلوبة في مسابقة التربية والتعليم 2024 بعدما وجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإجراء مسابقة 30 ألف معلم لسد احتياجات وزارة التربية والتعليم في شهر يناير 2024، علاوة على إجراء مسابقة أخرى في شهر يونيو المقبل؛ لاستكمال العدد الخاص بمسابقتي العامين الأول والثاني بحيث يكون عدد المعينين بنهاية عام 2024 أتم 90 ألف معلم طبقًا للخطة الموضوعة لتلبية احتياجات المدارس.

تحديد ضوابط التقديم

وأوضح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في بيان، أن التخصصات المطلوبة في مسابقة التربية والتعليم 2024 تتضمن 11 ألفا و114 معلم مساعد فصل، بالإضافة إلى 18 ألفا و886 معلم مساعد مادة، ويستعد الجهاز بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم للإعداد والتجهيز لمسابقة المعلمين والمؤهلات المطلوبة وتحديد الضوابط والشروط الخاصة بالتقديم خلال الفترة المقبلة .

كيفية التقديم على المسابقة

ومن المقرر، فتح باب التقديم لمسابقة 30 ألف معلم بمجرد إعلانها في يناير إذ يكون التقديم على بوابة الوظائف الحكومية مع اشتراط بعض الضوابط ومنها خوض اختبارات يحددها جهاز التنظيم والإدارة والعمل على ضمان تحقيق النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص بين المتقدمين واختيار أفضل العناصر لدخول الجهاز الإداري للدولة، وهو ما يسهم في نشر ثقافة جديدة في المجتمع.