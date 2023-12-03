سفير مصر بكوريا الجنوبية: الانتخابات تسير بكل سلاسة.. ونتوقع إقبال الناخبين في الساعات المقبلة

قال خالد عبدالرحمن، سفير مصر في كوريا الجنوبية، إن مجموعة من أعضاء الجالية المصرية في كوريا الجنوبية حضروا للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، متوقعا إقبالاً بصورة أكبر في اليوم الثالث والأخير للانتخابات، نظرا لأن اليوم عطلة في كوريا الجنوبية.

2600 مصري في كوريا

وأضاف «عبدالرحمن»، خلال مكالمة هاتفية على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن العملية الانتخابية تسير بسلاسة ويسر، وعدد الجالية المصرية في كوريا الجنوبية في حدود 2600 مصري، متوقعا أن تشهد العملية الانتخابية إقبال مقارنة باليومين الماضيين.

وأشار إلى أن السفارة تواصلت مع أبناء الجالية بكل الوسائل الممكنة سواء منصات التواصل الاجتماعي أو «الجروبات» التي أطلقتها الوزارة لحثهم على الإدلاء بأصواتهم، وممارسة حقهم السياسي، وهناك تفاعل كبير من أعضاء الجالية بتأكيدهم بالحضور للتصويت.

وأوضح أن السفارة المصرية تقع في وسط العاصمة سول، ومن ثم الوصول إليها سهل من خلال وسائل المواصلات العامة أو الوسائل الأخرى للوصول للسفارة، والتي من جانبها تسهل أي عقبات حال ظهورها.

متوسط أعمار المصريين في كوريا

ولفت أن الجالية المصرية في كوريا الجنوبية تتميز بأن متوسط أعمارها ما بين 20 إلى 45 عاما، نظرا لوجود مجموعة كبيرة من الطلاب المصريين الدارسين في الجامعات الكورية.