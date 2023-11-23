«جبناء».. سر غريب وراء محاولات استفزاز ميسي في المباريات

أينما تواجد الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، كانت الأنظار مصوبة نحوه، تتابع كل حركاته وتحركاته داخل المستطيل الأخضر، وتتسابق عدسات الكاميرات لالتقاط صور له، حتى بعد رحيله عن أوروبا.

لماذا يحاول اللاعبون استفزاز ميسي؟

خلال سنوات طويلة قضاها البرغوث الأرجنتيني في الملاعب، قبل أن يستقر به الحال في إنتر ميامي الأمريكي، كانت المواقف الاستفزازية حاضرة في مشواره، آخرها الأزمة التي شهدتها مواجهة منتخب بلاده أمام البرازيل ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

مواقف استفزازية واجهت ميسي في الملاعب آخرها في مباراة البرازيل

«أنتم جبناء» جملة أطلقها رودريجو لاعب البرازيل، على ميسي ورفاقه في المنتخب الأرجنتيني، أشعلت فتيل الأزمة خلال المواجهة، ليرد ميسي: «لماذا نكون جبناء؟ نحن أبطال العالم»، بحسب الحديث الذي كشفته صحيفة «ماركا» الإسبانية.

لم تكن محاولة استفزاز ميسي خلال مواجهة الغريم الأزلي البرازيل، هي الأولى في الملعب الذي يتواجد به أفضل لاعب في العالم، حيث كانت هناك وقائع شهيرة للاعبين حاولوا استفزاز قائد التانجو من قبل.

المفارقة أنه في نفس التصفيات، وتحديدا خلال مواجهة الأرجنتين وباراجواي، بعدما التقطت عدسات المصورين نيو سانباريا لاعب باراجواي وهو يقوم بالبصق على ميسي، بينما لم يلاحظ الأخير تصرفه.

لم يتمالك البرغوث الأرجنتيني نفسه عقب المباراة، ليُعلق على الواقعة قائلا: «لا أعرف من هو، ولكن يبدو أنه يريد أن يصبح مشهورا».

نفس الأمر حدث خلال كأس العالم الأخير، بعدما ظهر لاعب منتخب السعودية علي البليهي وهو يوجه كلمات بطريقة حادة للنجم الأرجنتيني، إلا أن الأخير لم يستجب لاستفزازاته.

ويبدو أن محاولة استفزاز ميسي، على حد وصفه، هي من أجل الشهرة وظهور اللاعبين أبطال الواقعة في المقابلات للحديث عن موقفهم مع أفضل لاعب في العالم.