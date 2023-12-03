الصين ترد على دعوات أمريكية لحظر السفر إليها بسبب المرض الغامض

رد المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن، ليو بينجيو على دعوات قيادات بمجلس الشيوخ الأمريكي لحظر السفر إلى الصين في ظل أنباء عن انتشار مرض غامض في بلاده، يعيد إلى الأذهان ما فعله فيروس كورونا قبل سنوات.

وقال المسؤول الدبلوماسي الصيني إن الادعاءات ذات الصلة التي جاءت في مذكرة أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي هي محض افتراءات سيئة النية والصين ترفضها بشدة، وذلك حسبما نقلت وسائل إعلام أمريكية.

دعوات حظر السفر إلى الصين تخرج من أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي

وكان 5 من قيادات الحزب الجمهوري بمجلس الشيوخ الأمريكي وقعوا رسالة يطالبون فيها الرئيس الأمريكي جو بايدن بحظر السفر إلى الصين، في ظل الحديث عن انتشار الالتهاب الرئوي بين الأطفال بكثافة خلال الفترة الأخيرة.

وأتت الدعوة كإجراء احترازي، في تذكير لما حدث عندما انتشرت جائحة كورونا أواخر عام 2019، إذ قررت كثير من الدول حظر السفر إلى الصين وكان على رأس هؤلاء؛ الولايات المتحدة الأمريكية لدرجة أن الأمر تحول إلى أزمة سياسية بين واشنطن وبكين.

الصين تعزو زيادة الإصابات إلى وقف قيود كورونا

وكان مسؤول بقطاع الصحة في الصين قال إن زيادة أمراض الجهاز التنفسي في الصين ناجمة عن مسببات أمراض معروفة ولا يوجد ما يشير إلى أمراض معدية جديدة في الوقت الذي تواجه فيه البلاد أول شتاء دون قيود منذ رفع القيود الصارمة المفروضة لمكافحة مرض كوفيد-19.

وقد جذب الارتفاع الكبير في المرض في الدولة التي ظهر فيها فيروس كورونا في أواخر عام 2019، الأضواء عندما طلبت منظمة الصحة العالمية معلومات الأسبوع الماضي عن انتشار المرض الجديد، لكن رغم ذلك ليست هناك مخاوف كبيرة بعد، لكن لا يزال الناس في أذهانهم ما أحدثته جائحة كورونا التي تسببت في مقتل وإصابة ملايين حول العالم.