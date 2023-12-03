نواب أمريكيون يطالبون «بايدن» بحظر السفر إلى الصين بسبب المرض الغامض

كشفت إذاعة «فويس أوف أميركا» الأمريكية طلب خمسة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين بقيادة ماركو روبيو، مؤخرا، من إدارة الرئيس جو بايدن حظر السفر بين الولايات المتحدة والصين بعد ارتفاع حالات الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي في الصين.

وكان تقرير لمجلة «فورين بوليسي» الأمريكي اتهم «بيجين» بالتستر على وباء جديد في البلاد، وتكرار نفس السيناريو الذي حدث أواخر عام 2019 عندما انتشر فيروس كورونا انطلاقا من مدينة «ووهان» الصينية ليقتل الملايين في مختلف دول العالم.

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واشنطن تراقب عن كثب الأوضاع في الصين

وقال مسؤول في إدارة بايدن إن الولايات المتحدة تراقب عن كثب ارتفاع حالات أمراض الجهاز التنفسي في الصين، لكنه أضاف قائلاً: «إننا نشهد اتجاهات موسمية. لا شيء يبدو خارجا عن المألوف في هذا الوقت، ليس هناك ما يشير إلى أن هناك حلقة وصل بين الأشخاص الذين يبحثون عن الرعاية في أقسام الطوارئ الأمريكية وتفشي أمراض الجهاز التنفسي في الصين».

وقالت ماريا فان كيرخوف، القائم بأعمال مدير إدارة التأهب للأوبئة والوقاية منها في منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق من هذا الأسبوع، إن الزيادة تبدو مدفوعة بارتفاع عدد الأطفال الذين يصابون بمسببات الأمراض التي تجنبوها خلال عامين من قيود كوفيد-19، في إشارة إلى أول شتاء يمر على الصين دون قيود الحظر الصارمة التي رافقت انتشار كورونا.

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موقف الصين من الاتهامات الأمريكية

وتنفي الصين بشكل مستمر أن يكون ما لديها من ارتفاع في حالات الالتهاب الرئوي مرض جديد أو وباء جديد، وتعيد تلك الأجواء بين أمريكا والصين ما كانت عليه الأوضاع إبان جائحة كورونا، إذ كان الوباء سبباً في توترات سياسية غير مسبوقة بين الجانبين.

وتنتقد «بيجين» ما ترى أنه تسييساً للأمراض بما يخالف الأعراف الدولية، معتبرة كذلك أن الاتهامات بشأن وجود وباء غامض لديها نوع من الدعايا السلبية ضدها في إطار الصراع بين القوى الدولية.