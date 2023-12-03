تفاصيل الحالة المرورية في القاهرة الكبرى اليوم.. «كثافات أعلى كوبري أكتوبر»

استعرضت الإعلامية دينا شرف، مذيعة برنامج «صباح الخير يا مصر» المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تفاصيل الحالة المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية، صباح اليوم.

وقالت مذيعة برنامج «صباح الخير يا مصر»، إنّ كوبري أكتوبر يشهد كثافات مرورية وتباطؤ حركة السيارات أعلى الكوبري بسبب زيادة الأحمال أعلى الوصلة المعلقة حتى رمسيس والمتجه إلى مناطق وسط المدينة حتى مدينة نصر، كما يشهد شارع رمسيس كثافات مرورية تقل تدريجيًا حتى منطقة غمرة، إضافة الى ظهور كثافات مرورية أعلى كوبري 15 مايو المتجه الى المهندسين.

أما شارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر فيشهد سيولة مرورية حتى منطقة الزاوية الحمراء، كما ظهرت كثافات نسبية في الوايلي وحتى كوبري الساحل والأميرية، والكورنيش من المظلات إلى وسط البلد يشهد كثافات مرورية بسيطة متقطعة، أما المتجه إلى المؤسسة فيشهد سيولة مرورية عدا بعض الكثافات عند منطقة المظلات.

وفي محافظة الجيزة، يشهد الطريق الدائري سيولة مرورية بعد إلغاء التحويلات التي تم عملها أثناء تركيب الكمر الحديدي عند منطقة البراجيل، كما أنّ فتح الطريق خفف الضغط عن المهندسين ومحور صفط اللبن.

أما محور 26 يوليو المتجه إلى أكتوبر يشهد سيولة مرورية، لكن المتجه إلى المهندسين يشهد بعض الكثافات المعتادة قبل طلعة الدائري وميدان لبنان حتى نادي الزمالك.