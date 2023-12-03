تحرير 5 محاضر في حملة تموينية بالدقهلية لضبط الأسواق

قاد نادر محي الدين بشير، رئيس مجلس مدينة المطرية، حملة تموينية مكبرة للتفتيش والرقابة على عددٍ من الأسواق والمحلات والمجازر والمطاعم؛ للاطمئنان على مدى سير العمل بها، والتأكد من مدى صلاحية المواد الغذائية المقدمة للمواطنين ومحاسبة المخالفين وإحالتهم الى النيابة العامة.

نتائج الحملة التموينية على المنشآت الغذائية بالدقهلية

قال رئيس مجلس مدينة المطرية، في بيان، أسفرت الحملة التي تم شنها على عدد من المنشآت الغذائية والمجمعات الاستهلاكية بالتنسيق مع محافظة الدقهلية، تحرير 5 محاضر منوعة، وتحرر محضران عدم إعلان عن الأسعار وتحرير محضرين بيئة ومحضر واحد عدم وجود اشتراطات صحية بالمكان، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين وإحالتهم إلى النيابة العامة.

تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق

وأكد رئيس المدينة تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على الأسواق وتطهيرها من المواد الغذائية والسلع الفاسدة للحفاظ على صحة وحياة المواطنين والمتابعة الميدانية والتأكد من صلاحية المواد الغذائية ومدى توافرها بأسعار مناسبة، وإلزام وإجبار البائعين على تخفيض الأسعار وإعلانها أمام المواطنين وعدم التلاعب بها.