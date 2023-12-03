ألمانيا تتصدر دول العالم إرسالا للسياحة إلى مصر.. وتوقعات بزيادة الحجوزات

كشف الدكتور عاطف عبداللطيف، عضو جمعية مستثمرو السياحة في جنوب سيناء، عن أسماء الدول الأكثر إرسالا للسياح إلى مصر، موضحا أن ألمانيا احتلت المركز الأول خلال الـ10 شهور الأولى من العام الجاري، ومن المتوقع أن تتجاوز في نهاية العام الجاري مليوني سائح، موضحا أن غالبية هؤلاء السياح حرصوا خلال تواجدهم بمصر على الإقامة في فنادق الغردقة ومرسى علم.

إيطاليا أكثر دول العالم إرسالا للسياح لشرم الشيخ

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن إيطاليا احتلت المركز الأول عالميا في إرسال السياح إلى شرم الشيخ منذ بداية العام الجاري وحتى الآن، موضحا أن هناك حجوزات إيطالية جيدة ستأتي لشرم الشيخ خلال الشهر الجاري، لاسيما خلال فترة إجازات أعياد الكريسماس ورأس السنة الميلادية.

زيادة الحجوزات السياحية خلال ديسمبر

وأشار عضو جمعية مستثمرو السياحة إلى أنه من المتوقع أن ترتفع الحركة السياحية الوافدة لمصر، ولاسيما إلى مرسى علم والغردقة وشرم الشيخ، خلال الـ10 أيام الأخيرة من شهر ديسمبر، بسبب زيادة الحجوزات السياحية المؤكدة من مختلف دول العالم للقدوم لقضاء فترة أعياد الكريسماس بالمدن السياحية المصرية.