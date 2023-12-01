«مستثمرو السياحة»: نسب إشغال فنادق مرسى علم خلال نوفمبر وصلت إلى 75%

قال الدكتور عاطف عبد اللطيف، عضو «جمعية مستثمرو السياحة بمرسى علم»، إن نسب إشغال فنادق مرسى علم، خلال شهر نوفمبر الماضي تراوحت ما بين 70 إلى 75%، لافتا إلى أن تلك النسبة تعتبر جيدة جدًا في ظل تراجع حركة السفر إلى دول منطقة الشرق الأوسط خلال الشهرين الماضيين.

ألمانيا أكثر دول العالم إرسالا للسياح إلى الغردقة

وأضاف لـ«الوطن»، أن ألمانيا كانت أكثر دول العالم إرسالا للسياح إلى الغردقة ومرسى علم خلال شهر نوفمبر 2023، كما كان لدول أوروبا الشرقية مثل بولندا والتشيك والمجر دور كبير في زيادة نسب إشغال فنادق منطقة البحر الأحمر خلال تلك الفترة، موضحًا أن نسب الإشغال بتلك المنطقة ستتخطى حاجز الـ 85% خلال إجازات الكريسماس الشهر الجاري.

رسائل السياح الإيجابية

وأشار عضو جمعية مستثمرو السياحة بمرسى علم، إلى أن الفيديوهات التي نشرها السياح الموجودون بمصر خلال شهر أكتوبر الماضي، عبر وسائل التواصل الاجتماعي أوصلت رسالة للعالم أن المقصد السياحي المصري من أهم المقاصد السياحية في العالم.