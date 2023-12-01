«مستثمرو السياحة»: نسب الإشغال الفندقي في شرم الشيخ 80% تزامنا مع «الكريسماس»

كشف الدكتور عاطف عبد اللطيف، عضو جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء، عن وصول حجوزات سياحية كبيرة إلى مدينة شرم الشيخ، خلال شهر ديسمبر الجاري، بسبب أعياد الكريسماس ورأس السنة، لافتا إلى أن تلك الحجوزات سترفع نسب الإشغال الفندقي بالمدينة إلى نحو 80%، خلال الفترة من 20 ديسمبر 2023، حتى يوم 10 يناير 2024.

وأضاف «عبد اللطيف» أن غالبية الحجوزات السياحية القادمة لشرم الشيخ لقضاء إجازات الكريسماس ورأس السنة، تأتي من دول إيطاليا وتركيا وروسيا وكازاخستان والتشيك، موضحا أن السياح الإيطاليين سيكونون الأكثر تواجدا في مدينة السلام، خلال تلك الفترة.

نسب إشغال فنادق شرم الشيخ خلال نوفمبر

وأشار عضو جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء، إلى أن نسب إشغال فنادق شرم الشيخ خلال النصف الثاني من شهر نوفمبر المنصرم، سجلت نحو 50%، موضحا أن السبب الرئيسى لتلك النسبة هو أن الشهر الماضي لا يوجد به إجازات طويلة بأي من الدول المصدرة للسياح إلى مصر، خاصة الأوروبية التي تعتمد عليها مدن جنوب سيناء، بنسبة تزيد عن 90% فى إرسال السياح إليها.