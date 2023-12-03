مطار مرسى علم يستقبل 35 رحلة طيران تقل آلاف السياح

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم، رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات أوروبا تقل نحو 5 آلاف سائح من مختلف الجنسيات بحسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة ومراجعة الإجراءات الأمنية.

مطار مرسى علم يستقبل آلاف السائحين

وأشار عاطف عثمان، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، إلى أنّ جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات تبين وصول 25 رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات أوروبا تقل نحو 5 آلاف سائح، ضمن 95 رحلة طيران من المقرر وصولهم على مدار الأسبوع الجاري، مؤكدا لـ«الوطن» استقبال السياح الأجانب بالورود ومشروبات الضيافة والهدايا، وإنهاء إجراءات الوصول والتسكين بالفنادق.

استعدادات فنادق مرسى علم

وكشف عثمان استعدادت فنادق مرسى علم لاستقبال آلاف السياح من دول ألمانيا وإيطاليا وبولندا والتشكيك وهولندا وسويسرا وبلجيكا وإنجلترا، مؤكدا تجهيزات الفنادق والمنتجعات لاستقبال أعياد الكريسماس الشهر الجاري، في ظل توافد آلاف السياح على شواطئ مرسى علم يوميًا عبر عشرات رحلات الطيران من مختلف الجنسيات الأجنبية.