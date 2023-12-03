وظائف بمرتبات مغرية في إحدى شركات التصنيع الغذائي.. تعرف على التفاصيل

وقعت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، بروتكول تعاون مع شركة بنده، لتوفير العديد من فرص العمل للشباب والخريجين في مجالات العمل المتاحة بالشركة بمرتبات مجزية وعمولات وحوافز جيدة، وذلك في ضوء توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ضمن برامج الوزارة ودورها الخدمي للمساهمة في استراتيجية الدولة للحد من معدلات البطالة.

تفاصيل الوظائف وفرص العمل المتاحة للشباب

«الوطن» تستعرض في التقرير التالي تفاصيل الوظائف وفرص العمل المتاحة للشباب والخريجين بشركة «بندة» للتصنيع الغذائي على النحو التالي:

وتطلب شركة بندة للتعين في الوظائف والمهن التالي:

1. منسق ممرات «متعدد المهام»

2. موظف أمن - مراقب كاميرات

3. كاشير

4. محضر طلبات

5. متلقى طلبات

6. موظف استلامات

7. بائع مخبوزات

8. بائع خضار وفاكهة

أماكن العمل المتاح فيها الوظائف والمهن المطلوبة

في مدن مناطق الرحاب - مدينة نصر - العبور - أكتوبر - المعادي.

متطلبات الوظيفة:

• مؤهل عالي - متوسط - فوق المتوسط - خريجين فقط

• الخبرة سنة أو أكثر في كل الوظائف

• أقصى سن للتقديم 40 عاما

الحقوق والمميزات

• الراتب حسب كل وظيفة والخبرة

• حافز كل 3 أشهر

• مواصلات + خصومات على المنتجات

• مكافأة نهاية خدمة

• مواعيد العمل: 8 ساعات + ساعة راحة «ورديتين 8 ص - 4م»

• الإجازات: 6 أيام عمل + يوم إجازة

• تأمين واجتماعي – تأمين طبي عائلي - تأمين على الحياة

للتقدم للوظيفة يرجى ملء الاستمارة التالية:

https://forms.office.com/r/b8xY9v2jRN

ميعاد المقابلات: الأحد والأربعاء بفرع أكتوبر: ميدان النجده بجوار سيتي سكيب: اللوكيشن https://maps.app.goo.gl/6CFFgkEvEjC7DyjL7

ميعاد المقابلات: الإثنين والخميس بفرع مدينة نصر: طريق النصر أول مكرم عبيد:

اللوكيشن https://goo.gl/maps/1wbCXkjV37ExQot49

من الساعه 10 صباحا إلى 3 مساء، لأي استفسار يرجى التواصل للاتصال أو واتس آب: 01066031116