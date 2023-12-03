آخر موعد للتقديم على شقق الإسكان «الطرح التكميلي».. الحجز يستمر 32 يوما

فتحت هيئة الإسكان الاجتماعي، اليوم، أول أيام حجز شقق من الإسكان الاجتماعي في الطرح التكميلي، للراغبين في التقدم لحجز الشقق بنظام التمويل العقاري.

وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» آخر موعد للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي الطرح التكميلي.

4 يناير آخر موعد للتقديم

وفتحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، اليوم أول أيام التقديم على شقق الطرح التكميلي لشقق الإسكان الاجتماعي «سكن كل المصريين 3»، لمن هم كانوا خارج الأولوية ولم يقوموا بسحب مقدم جدية الحجز، ويستمر التقديم حتي يوم 4 يناير 2024.

التقديم لمدة شهر

ويتم التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي «سكن كل المصريين 3»، لمن كانوا خارج الأولوية لـ«سكن كل المصريين 3»، لمدة شهر بعد التسجيل على الموقع الإلكتروني الخاص بالصندوق والحصول على كراسة الشروط من هنا Cservices.shmff.gov.eg.

وأعلن وزير الإسكان فتح باب التحويل للإعلان التكميلي للطرح الأول بـ«سكن لكل المصريين 3»، بنظام التمويل العقاري، للمواطنين الحاجزين في الطرح الأول للإعلان، والذين تنطبق عليهم الشروط ممن هم خارج أولوية الوحدات المتوافرة حاليًا لمنخفضي الدخل، ولم يسحبوا مقدم جدية الحجز، ولم يسبق تخصيص وحدة سكنية لهم بذات الإعلان.