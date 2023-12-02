أعضاء هيئة «المهندسين» يطمئنون على سير إجراءات تسجيل قرعة وحدات الإسكان

تفقد أعضاء هيئة مكتب نقابة المهندسين، سير إجراءات التسجيل بالقرعة العلنية لوحدات إسكان النقابة بكمبوند بارادايس بالقاهرة الجديدة، للاطمئنان على سهولة الإجراءات وحسن التنظيم.

وأشاد أعضاء هيئة المكتب بالثقة الكبيرة للمهندسين في مشروعات إسكان النقابة، وهو ما عكسه الإقبال الكبير على حجز وحدات إسكان النقابة بالقاهرة الجديدة، معربين عن حرصهم على استمرار تقديم النقابة لدورها الخدمي على أكمل وجه، وعلى رأسها توفير مسكن مناسب ولائق لأعضائها.

وأشاد عدد من المهندسين بتسهيلات إجراءات التسجيل، مؤكدين على أن الأسعار أقل كثيرًا من الأسعار في نفس المنطقة، كما أن إسكان النقابة يتمتع بثقة كبيرة من قبل المهندسين خاصة وأن الاستلام فوري، وبتسهيلات في السداد.