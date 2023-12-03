قنصل مصر في جدة: إقبال واسع من المصريين على صناديق الاقتراع لليوم الثالث

أكد السفير أحمد عبد المجيد، قنصل مصر في جدة، أن الانتخابات الرئاسية شهدت إقبالا كثيفا من المواطنين، بسبب وسائل التقنية الحديثة التي وفرتها الهيئة الوطنية للانتخابات خلال التصويت.

إقبال كثيف منذ الساعات الأولى

وأضاف في حوار عبر قناة «النيل للأخبار» أن اليوم الثالث شهد إقبالا كثيفا منذ الساعات الأولى على صناديق الاقتراع، وتوافد أتوبيسات من جنوب المملكة تحمل أعدادا كبيرة من المواطنين، لافتا إلى أن عملية التصويت تشهد احتفالية كبيرة من المواطنين، كما أن حالة الطقس في جدة مثالية للخروج والتصويت.

ووصف القنصل العام اليوم الانتخابي بـ«الناجح»، مشيدا بالدور الذي قامت به السعودية في التعاون لتيسير عملية التصويت.