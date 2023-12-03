«القومي لحقوق الإنسان»: المشهد الإعلامي العالمي يؤثر على الصراعات

قال الدكتور عزت إبراهيم، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنّ هناك مقولة شهيرة لفيلسوفة ألمانية، هربت من ألمانيا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث قالت إنّ حرية الرأي مهزلة ما لم يتم تقديم الحقائق كاملة، وأعتقد اليوم أنّ حرية الرأي لطرف واحد هي بالفعل مهزلة كبرى، والتلاعب في حقائق التاريخ هي قمة المهزلة.

وأضاف خلال افتتاح مبادرة «شباب من أجل إحياء الإنسانية» في شرم الشيخ، ضمن فعاليات النسخة الخامسة والاستثنائية، من منتدى شباب العالم، أنّ ما نراه اليوم يحتاج إلى الكثير من التصويب والعدالة على المستويين الإعلامي والسياسي، فالمشهد الإعلامي العالمي يؤثر على احتواء أو زيادة الصراعات، ويتأثر بعوامل مختلفة.

وتابع أنّ هناك دائمًا أصحاب مصلحة يديرون المشهد، وهناك أهداف محددة يُعْمَل على إنجازها، والسؤال المهم هل يمكن لنا بناء نظام إعلام عالمي في ظل السياق الحالي؟، وأعتقد أنّه من الصعوبة الحديث عن نظام إعلامي عالمي موحد يلتزم بمعايير وقيم واحدة.