توافد المصريين بألمانيا للتصويت في انتخابات الرئاسية لليوم الثالث

استعرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، توافد المواطنين المصريين المقيمين في ألمانيا للتصويت في الانتخابات الرئاسية، صباح اليوم، لليوم الثالث على التوالي.

وفتحت سفارة مصر في ألمانيا، أبوابها في تمام الـ9 صباحا بالتوقيت المحلي لاستقبال الناخبين من الجالية المصرية لممارسة حقهم الانتخابي في هذا الاستحقاق الدستوري المهم.

السفارة المصرية في ألمانيا توفر التسهيلات للناخبين

كانت السفارة المصرية في ألمانيا عملت على توفير التسهيلات أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية في اليوم الثالث والأخير من أيام التصويت بالخارج.