رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

توافد المصريين بألمانيا للتصويت في انتخابات الرئاسية لليوم الثالث

كتب:

شروق مراد
02:22 م | الأحد 03 ديسمبر 2023
الانتخابات المصرية في الخارج

الانتخابات المصرية في الخارج

استعرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، توافد المواطنين المصريين المقيمين في ألمانيا للتصويت في الانتخابات الرئاسية، صباح اليوم، لليوم الثالث على التوالي.

وفتحت سفارة مصر في ألمانيا، أبوابها في تمام الـ9 صباحا بالتوقيت المحلي لاستقبال الناخبين من الجالية المصرية لممارسة حقهم الانتخابي في هذا الاستحقاق الدستوري المهم.

السفارة المصرية في ألمانيا توفر التسهيلات للناخبين

كانت السفارة المصرية في ألمانيا عملت على توفير التسهيلات أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية في اليوم الثالث والأخير من أيام التصويت بالخارج.

اقرأ المزيد:

سفير مصر بالكونغو: التصويت في انتخابات الرئاسة لم يشهد أي معوقات

إسعاف وكراسي متحركة.. 5 مشاهد للمصريين بالخارج في انتخابات الرئاسة

«راغب» يصطحب أقاربه وأصدقاءه للمشاركة في انتخابات الرئاسة بالكويت: الكل فرحان

متحدث «الخارجية»: التصويت في انتخابات الرئاسة يسير بسهولة ويسر

الباز لـ«ملعب الفن»: يجب اصطحاب أطفالنا أثناء الإدلاء بصوتنا في انتخابات الرئاسة
بقلم شروق مراد