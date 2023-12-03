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لليوم الثالث.. توافد المصريين بلندن للتصويت في الانتخابات الرئاسية

كتب:

شروق مراد
12:58 م | الأحد 03 ديسمبر 2023
الانتخابات المصرية في الخارج

الانتخابات المصرية في الخارج

استعرضت قناة «إكسترا نيوز» توافد المصريين في الندن للتصويت في الانتخابات الرئاسية صباح اليوم الأحد، وذلك لليوم الثالث على التوالي.

وفتحت سفارة مصر في لندن أبوابها في تمام الساعة 9 صباحا بالتوقيت المحلي لاستقبال الناخبين من الجالية المصرية، لممارسة حقهم الانتخابي في هذا الاستحقاق الدستوري المهم.

 توفير التسهيلات أمام الناخبين

وعملت السفارة المصرية في لندن على توفير التسهيلات أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية في ثالث يوم من أعمال التصويت. 

يتنافس في الانتخابات 4 مرشحين

ويتنافس في الانتخابات 4 مرشحين، هم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، ورمزه الانتخابي «النجمة»، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، ورمزه «الشمس»، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، ورمزه «النخلة»، والمرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، ورمزه «السلم».

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