رئيس «المصريين الأحرار»: مصر الدولة الوحيدة الواقفة بقوة تجاه الأزمة في غزة

قال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن الأحداث الأخيرة أثرت على المشهد الانتخابي بصورة إيجابية قائلا: «الأحداث الأخيرة أحدثت حراكا وزخما لدى المواطنين أن العالم غير مستقر، وأصبحوا يبحثون عن الأمان أكثر».

أعلنا دعمنا للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي منذ البداية

وأشار الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، خلال استضافته ببرنامج مساء DMC المُذاع عبر فضائية DMC، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال إلى أن أولويات المواطن اختلفت خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد الأحداث الأخيرة في غزة، موضحا: «أعلنا دعمنا للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي منذ البداية».

وأوضح الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الاَحرار، أن الأحداث الجارية كشفت للمصريين أنه كان هناك بُعد رؤية للقيادة السياسية المصرية، مؤكدا: «مصر هي الدولة الوحيدة التي تقف بقوة فعالة تجاه الأزمة في قطاع غزة».