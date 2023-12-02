«المصريين الأحرار» يلتقي أعضاء «حملة السيسي» في أسوان

التقى الدكتور أحمد غلاب الأمين العام لحزب المصريين الأحرار بأسوان، وأعضاء الحزب الدكتور أشرف معبد أمين تنظيم الحزب بأعضاء الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي في سباق الانتخابات الرئاسية.

وشهد اللقاء حضور كبير من ممثلي الأحزاب السياسية من ضمنهم النائب مجدي حسيبو أمين حزب مستقبل وطن، والنائب حسين عبد المجيد وياسين عبد الصبور أمين حزب حماة وطن ونقيب المحامين حمادة أبو كرورة والدكتور محمد صلاح منسق حياة كريمة بأسوان، وعدد من شباب الحملة.

المصريين الأحرار بأسوان يؤكد على أهمية التلاحم بين القوى السياسية

وأكد الدكتور أحمد غلاب أمين الحزب المصريين الأحرار علي أهمية توحيد الجهود والتلاحم بين جميع الأحزاب السياسية في إطار توجيهات الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، للمشاركة الفعالة والإيجابية للمواطن في الانتخابات التي جرت اليوم في الخارج بتصويت المصريين في مختلف دول العالم.

أمين المصريين الأحرار بأسوان: نسعى لخروج العملية الانتخابية في أبهى صورة

وأضاف الدكتور أحمد غلاب أنه تراهن القوي السياسية في أسوان على وعي المواطن الأسواني والتواجد داخل صناديق الاقتراع حسب الجدول الزمني المحدد للانتخابات الرئاسية من أجل خروج العملية الانتخابية في أبهى صورها الديمقراطية التي تنشدها الجمهورية الجديدة.