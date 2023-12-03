«الجنائية الدولية» تعلن بدء التحقيق في اعتداءات المستوطنين ضد الفلسطينيين

أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، التحقيق في عنف المستوطنين بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، موضحا أن إسرائيل يجب أن تعاقب هؤلاء المستوطنين.

وأشار في مقابلة مع برنامج «ملف اليوم» الذي يبثه تلفزيون فلسطين، ونقلته وكالة والأنباء الفلسطينية: «رسالتي واضحة بخصوص الاستيطان وأننا نحقق ونتقدم، وعلى كل شخص فاعل في هذا المجال الالتزام بالقانون».

قضية الاستيطان الأهم على مكتبي

وقال المدعي العام إنه يجب الإسراع في التحقيق، وأنه يتفهم خيبة الأمل لدى الناس، لكن في نفس الوقت من الضروري إثبات هذه الأمور بالبينة وتسريع العملية، مع التأكيد أنها ليست قضية منسية، وهي القضية الأكثر أهمية في مكتبي، ولديها أهمية مع غيرها من القضايا.