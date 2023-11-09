اعتداءات المستوطنين ضد الفلسطينيين عرض مستمر.. هجوم وتهجير قسري

انتقد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، توزيع وزير الأمن القومي بدولة الاحتلال الإسرائيلي، 27 ألف قطعة سلاح للمستوطنين، معتبرًا أن ذلك بمثابة رخصة صريحة للقتل، وذلك خلال كلمته في المؤتمر الدولي لإغاثة غزة في باريس، الذي دعا إليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بمشاركة دولية رفيعة المستوى.

ارتفاع اعتداءات المستوطنين إلى مستويات قياسية

وفي سياق متصل، ارتفعت اعتداءات المستوطنين إلى مستويات قياسية بتسجيلها 390 اعتداءً في شهر واحد، وتسببت في تهجير 9 تجمعات بدوية «تهجير قسري».

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية أن المستوطنين نفذوا هجمات خطيرة وعنيفة ومنظمة وبحماية جيش الاحتلال ضد المواطنين العزل أثناء قطف الزيتون، ما أدى إلى انحسار الموسم إلى حدوده الدنيا، وشنوا أكثر من 126 هجمة عنيفة ضد قاطفي الزيتون، في 55 حالة منها ترافقت مع إطلاق النار، وفي 41 حالة بالتهديد وإشهار الأسلحة، ما أدى إلى حرمان المواطنين من استكمال عملية القطف.

كما استولى المستوطنون على ثمار الزيتون، واعتدوا بإطلاق النار والضرب على المواطنين، بارتفاع بنسبة 60% عن الأعوام السابقة.

وتترافق هذه الاعتداءات بعد توزيع وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير سلاحا على المستعمرين، مع التركيز على المستعمرات المحاذية لجدار الفصل العنصري، والمستعمرات الواقعة على نقاط الاحتكاك مع المواطنين في الشمال والجنوب والوسط.