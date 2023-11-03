انتهاكات المستوطنين مستمرة.. اعتداءات على قاطفي الزيتون وقطع المياه

يواصل المستوطنون الإسرائيليون، انتهاكاتهم واستفزازاتهم بحق فلسطينيين الضفة الغربية المحتلة، بالتزامن مع استمرار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة في اليوم الـ28 من عملية «السيوف الحديدية» التي أطلقتها حكومة بنيامين نتنياهو ردا على «طوفان الأقصى».

وفي منطقة شعب البطم بمسافر يطا جنوب الخليل بالضفة الغربية المحتلة، اعتدى مستوطنون إسرائيليون، من «أفيجايل» على قاطفي الزيتون، واعتدوا بالضرب على فلسطيني يدعى علي محمود جبارين وعائلته، وأجبروهم على مغادرة أرضهم، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

كما قطع مستوطنون، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي خط المياه المغذي لبلدة بيت ليد، شرق طولكرم شمال غرب الضفة الغربية المحتلة، ما أسفر عن حرمان 8 آلاف فلسطيني من المياه.

اعتقالات في صفوف الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة

وفي إطار سياسة الاعتقالات التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي، في الضفة الغربية المحتلة، اعتقل جنود الاحتلال، شابا فلسطينيا يدعى رمزي محمد فتحي بلهان 18 عاما، من مخيم عقبة جبر، جنوب أريحا، عقب اقتحام منزل ذويه وتفجير أبوابه، وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 24 فلسطينيا من محافظة الخليل.

كان جنود الاحتلال الإسرائيلي، فجرت منزلا في الطابق الثاني من بناية المبيض المكونة من 4 طوابق، في حي المساكن الشعبية، يعود للأسير خالد خروشة.

وشيع مجموعة من الصحفيين، على رأسهم نائب نقيب الصحفيين تحسين الأسطل، ومدير عام تلفزيون فلسطين في المحافظات الجنوبية رأفت القدرة، وممثلون عن حركة فتح، جثمان مراسل تلفزيون فلسطين، الشهيد محمد أبو حطب، وعدد من أفراد عائلته، في خان يونس، جنوب قطاع غزة.

ومساء أمس الخميس، استشهد أبو حطب و11 من أفراد عائلته، جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزله في خان يونس جنوب قطاع غزة، ليرتفع عدد شهداء الإعلام الفلسطيني الرسمي منذ 7 أكتوبر الماضي، إلى 4 شهداء.

وبلغ عدد الصحفيين الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي، 28 صحفيا، فيما شدد نائب نقيب الصحفيين تحسين الأسطل في كلمة تأبين، على أهمية توفير الحماية الدولية للصحفيين أثناء عملهم في فضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي التي تستهدف الأطفال والمدنيين.

عساف: اغتيال أبو حطب جريمة مركبة

بدوره، قال المشرف العام على الإعلام الرسمي الفلسطيني الوزير أحمد عساف، إن اغتيال أبو حطب، جريمة مركبة ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، محاولة منه لإسكات الصوت والصورة، وطمس الحقيقة عن الجرائم التي تُرتكب بحق القطاع، مضيفا خلال وقفة حداد على الشهيد أبو حطب نظمتها الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، في مقر الهيئة برام الله، إن الاحتلال يوصل بهذه الجريمة رسال إرهاب بالدم للإعلام الفلسطيني بشكل عام، والإعلام الرسمي بشكل خاص.

بدورها، نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا»، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، فيديو، أظهر تفجير قوات الاحتلال الإسرلائيلي منزلا في الطابق الثاني من مبنى المبيض المكونة من 4 طوابق، في حي المساكن الشعبية، يعود للأسير خالد خروشة

ونشرت وكالة الانباء الفلسطينية الرسمية عبر صفحتها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فيديو، أظهر الدمار الهائل، الذي خلفته قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد اقتحام لمدينة ومخيم جنين

وفي وقت سابق، حذر خبراء أمميون من أن الوقت ينفد لمنع الإبادة الجماعية والكارثة الإنسانية في غزة، وأعربوا عن اقتناعهم بأن الشعب الفلسطيني معرض لخطر الإبادة الجماعية. كما أعرب الخبراء في بيان، عن إحباطهم العميق من رفض إسرائيل وقف خطط تدمير قطاع غزة المحاصر، وعن الرعب المتزايد من غارات الاحتلال على مخيم جباليا للاجئين شمال غزة يوم الثلاثاء الماضي، ووصفوها بأنها انتهاك فاضح للقانون الدولي، وجريمة حرب.

ووقع على البيان المقررة الخاصة بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 فرانشيسكا ألبانيز، والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في الحصول على مياه شرب آمنة وصرف صحي آمن بيدرو أروجو أجودو، والمقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء مايكل فخري والمقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير إيرين خان.

خبراء أمميون: نحو 1.4 مليون شخص في غزة نازحون داخليا

وأشار الخبراء، أن ما يقدر بنحو 1.4 مليون شخص في غزة نازحون داخليا، مع ما يقارب 629 ألف شخص يلتمسون اللجوء في 150 ملجأ طارئ لوكالة «الأونروا». وفي وقت سابق، أشارت وكالة «الأونروا»، إلى مقتل 67 من موظفي الأمم المتحدة نتيجة القصف الإسرائيلي في غزة.