حملة المرشح الرئاسي فريد زهران تعقد مؤتمرا جماهيريا بالأقصر اليوم

تعقد حملة المرشح الرئاسي فريد زهران مؤتمرا جماهيريا، مساء اليوم، بمحافظة الأقصر، بقاعة المؤتمرات بمدينة الطود، بمركز التعليم المدني، ويأتي ذلك ضمن إطار الفعاليات التي تقوم بها الحملة للتعريف ببرنامج المرشح الانتخابي.

مؤتمر جماهيري بالأقصر اليوم

وكانت الحملة عقدت أمس مؤتمرا جماهيريا بمحافظة سوهاج، والذي شهد حضورا جماهيريا كبيرا؛ مما دعا المرشح لبدء المؤتمر قبل موعده لتكدس القاعة والزحام الشديد بها.

وعقد فريد زهران عدة مؤتمرات جماهيرية بعدد من المحافظات بدأت بمسقط رأسه في سرس الليان بالمنوفية، تلاه عدة مؤتمرات بالإسكندرية والفيوم والجيزة وأسيوط وأسوان والغربية والمنيا.

وفي سياق متصل، تستمر غرفة العمليات المركزية بحملة المرشح الرئاسي فريد زهران في متابعة انتخابات المصريين بالخارج التي بدأت أمس، وتستمر حتى الأحد 3 ديسمبر.

وأعلنت الغرفة أنها تلقت صورا وفيديوهات توثق عملية تصويت العديد من المواطنين المصريين في الخارج لصالح مرشحهم، خاصة في الدول التي يتواجد مندوبيها في أكثر من 25 دولة.