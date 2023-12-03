وزير الآثار: المتاحف والمواقع ستحقق إيرادات قياسية خلال العام الجاري

قال أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، إن المجلس الأعلى للآثار نجح خلال الشهور الأولى من العام المالي الحالي في خفض اعتماده على الموازنة العامة إلى ما يقرب من الصفر، بفضل جهود العاملين بالمجلس، ما نتج عنه ارتفاع إيرادات المجلس 5 مرات.

وأضا خلال كلمته اليوم بافتتاح متحف إيمحتب بسقارة، أنه من المتوقع أن تحقق المتاحف والمواقع إيرادات تزيد عن 6 مليارات جنيه، ما يساهم في زيادة قدرة المجلس على تمويل مشروعات التطوير والترميم، وتوفير ما تستحقه المواقع الأثرية والمتاحف من إنفاق، بما يعمل على تحسين التجربة السياحية للزائرين.

وأشار إلى أن المجلس الأعلى للآثار يهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية والتي تعد أحد أهم عناصر النجاح لأي مؤسسة، موضحا أن المجلس الأعلى للآثار خلال العام المالي المنقضي 30-6-2022 قام بتمويل ثلثي إنفاقه من الموازنة العامة للدولة.

الاستثمار في الخدمات السياحية بالمواقع

وأشار وزير السياحة إلى أهمية ما تقوم به الوزارة من تشجيع للاستثمار في الخدمات السياحية بالمواقع الأثرية والمتاحف ضمن استراتيجية الوزارة، لتحسين جودة الخدمة وتوفير موارد مالية، بما يوفر ما تستحقه تلك المواقع والمتاحف من إنفاق للترميم والتطوير وإعادة التأهيل.