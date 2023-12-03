وزير السياحة يتفقد مدخل سقارة الجديد ويفتتح مخزنا أثريا مجهزا بأحدث التقنيات

تفقد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، اليوم، مدخل المنطقة الأثرية بسقارة الجديد، والذي تم إنشاؤه على مساحة 750 مترًا مربعًا، بسعة 13 غرفة للتخزين ومعملين للترميم، كما افتتح مخزنًا أثريًا مجهزًا بأحدث التقنيات لحفظ التوابيت والمومياوات والكنوز التي تم اكتشافها في المنطقة.

وأشاد وزير السياحة، بالجهود المبذولة لتطوير المنطقة الأثرية، موجهًا بضرورة التأكد من توفير كافة الخدمات السياحية للزائرين بها لتحسين التجربة السياحية، كما أثني على أهمية المخزن المتحفي ومعامل الترميم والتي تعد أحد رسالات الوزارة مممثلة في المجلس الأعلى للآثار باعتباره مؤسسة علمية.

وخلال الجولة، استمع وزير السياحة من الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إلى شرح مفصل عن المدخل الجديد وما تم به من أعمال، إذ تمّ تزويده بلوحات إرشادية ومعلوماتية تتضمن التعريف بأسعار تذاكر دخول المنطقة الأثرية، وبعض الإرشادات السياحية والمعلوماتية عن المنطقة ككل ومسارات الزيارة، بالإضافة إلى تجهيز المدخل لاستقبال السياحة الميسرة من ذوي الهمم وإعداد مسارات زيارة ودورات مياه مجهزة خاصة بهم.

كما تضمنت الجولة زيارة المبني الإداري حيث غرف كل من الأثريين والعاملين بالمنطقة وشرطة السياحة والآثار وغرف المراقبة الإلكترونية والتحكم بالكاميرات.

ومن جهته، أشار الدكتور خالد شريف مساعد وزير السياحة والآثار للتحول الرقمي والمشرف العام على الإدارة العامة للخدمات بالمواقع السياحية والأثرية والمتاحف بالوزارة، إلى أنَّ الفترة المقبلة ستشهد البدء في مشروع لرقمنة القطع الأثرية الموجودة بجميع مخازن ومتاحف المجلس الأعلى للآثار بعد إجراء مسح ضوئي لها وإنشاء مركز معلومات رقمي لكافة القطع الأثرية وإتاحته للباحثين من جميع أنحاء العالم، وذلك من خلال بوابة تم إنشاءها لهذا الغرض، إذ تمّ ربط 30 مخزنًا متحفيًا حتى الآن بهذه البوابة وجار ربط باقي المخازن والمتاحف بها.