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أمين شباب «حماة الوطن»: الرئيس السيسي حقق الأمن والأمان وندعمه لولاية جديدة

كتب:

محمد أيمن سالم
09:06 م | الجمعة 01 ديسمبر 2023
أمين أمانة الشباب المركزية لحزب حماة الوطن

أمين أمانة الشباب المركزية لحزب حماة الوطن

أكد المهندس كريم إمام، أمين أمانة الشباب المركزية لحزب حماة الوطن، أن الحزب كان من أول الأحزاب التي أعلنت دعمها للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية.

دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

وأضاف «إمام» خلال كلمته بالمؤتمر الجماهيري الذي تنظمه أمانة الشباب المركزية لحزب حماة الوطن لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة تحت عنوان «معاك يا ريس»، نتحدث عن الأمن والاستقرار وهذا هو الموضوع الذي كان يشغل بالي دائماً، موجها الشكر لله ثم الرئيس عبد الفتاح السيسي من بداية حربه على الإرهاب من أول يوم حتى هذه اللحظة في نشر الأمن والأمان داخل المجتمع والقضاء على الإرهاب نهائيا، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي راهن على الشعب خلال حربه على الإرهاب وكسب الرهان.

وأشار أمين أمانة الشباب، إلى أن حماة الوطن هو أول الأحزاب التي بدأت الدعاية الانتخابية للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي، كما أننا أول حزب سياسي يلتزم بتعليمات ترشيد الإنفاق على الدعاية الانتخابية وتوجيه الأموال التي ستصرف على الدعاية لدعم أهالي غزة.

وطالب الجميع بضرورة المشاركة في الانتخابات وممارسة الحق الدستوري في التصويت والإدلاء بأصواتهم لاختيار المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

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