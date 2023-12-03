«الداخلية» تشارك المواطنين الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة

احتفلت أجهزة وزارة الداخلية، بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الموافق 3 ديسمبر من كل عام، بتنظيم عدد من الفعاليات، في إطار سياسة وزارة الداخلية، الهادفة إلى تفعيل الدور المجتمعي لأجهزة الوزارة، وحرصها على مد جسور التواصل الاجتماعي مع كل أطياف الشعب.

زيارات إلى دور الرعاية

وجه قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، زيارات إلى عدد من دور رعاية الأطفال ذوي الإعاقة، وإهداء الأطفال النزلاء هدايا عينية.

يوم ترفيهي في نادي ضباط الشرطة

ونظمت مديرية أمن القاهرة، يومًا ترفيهيًا في نادي ضباط الشرطة بالمعادي، لعدد من الأشخاص ذوي الإعاقة، بالتنسيق مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، تضمن عروضًا لمواهبهم الفنية المختلفة، بمشاركة عدد من ضباط وضابطات من قطاع حقوق الإنسان، وسط أجواء من البهجة، وفي نهاية اليوم تم توزيع هدايا عينية عليهم.