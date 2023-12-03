القاهرة الإخبارية: رقم قياسي لمشاركة المصريين في الانتخابات الرئاسية

قال أبوبكر بشير، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في لندن، إن السفارة المصرية فتحت أبوابها منذ الساعة 9 صباحا، أمام أعضاء الجالية، للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثالث والأخير للانتخابات الرئاسية في الخارج.

مشاركة كبيرة في آخر أيام الانتخابات بالخارج

أضاف خلال تغطية مباشرة للانتخابات الرئاسية، من العاصمة البريطانية لندن: «نتوقع اليوم مشاركة كبيرة على غرار يوم أمس، كونه يوم عطلة، إضافة لاتفاق مجموعات من المصريين ممن تحدثنا معهم، وقرروا أن يأتوا من مدن خارج العاصمة، إلى لندن للمشاركة، إذ تستغرق المسافة ساعات، ورغم ذلك يحرصون على المشاركة».

رقم قياسي لمشاركة المصريين بالخارج

أكد أن يوم أمس، كان لافتا، إذ شارك المئات من المصريين في العُرس الانتخابي، وهو رقم قياسي، مقارنة بالعشرات الذين شاركوا يوم الجمعة في أول يوم في الانتخابات الرئاسية، وهو أمر مفهوم، بحكم أن الجمعة يوم عمل رسمي في بريطانيا.