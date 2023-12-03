رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

القاهرة الإخبارية: رقم قياسي لمشاركة المصريين في الانتخابات الرئاسية

كتب:

هاجر عمر
04:01 م | الأحد 03 ديسمبر 2023
التصويت.. تعبيرية

التصويت.. تعبيرية

قال أبوبكر بشير، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في لندن، إن السفارة المصرية فتحت أبوابها منذ الساعة 9 صباحا، أمام أعضاء الجالية، للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثالث والأخير للانتخابات الرئاسية في الخارج.

مشاركة كبيرة في آخر أيام الانتخابات بالخارج 

أضاف خلال تغطية مباشرة للانتخابات الرئاسية، من العاصمة البريطانية لندن: «نتوقع اليوم مشاركة كبيرة على غرار يوم أمس، كونه يوم عطلة، إضافة لاتفاق مجموعات من المصريين ممن تحدثنا معهم، وقرروا أن يأتوا من مدن خارج العاصمة، إلى لندن للمشاركة، إذ تستغرق المسافة ساعات، ورغم ذلك يحرصون على المشاركة».

رقم قياسي لمشاركة المصريين بالخارج 

أكد أن يوم أمس، كان لافتا، إذ شارك المئات من المصريين في العُرس الانتخابي، وهو رقم قياسي، مقارنة بالعشرات الذين شاركوا يوم الجمعة في أول يوم في الانتخابات الرئاسية، وهو أمر مفهوم، بحكم أن الجمعة يوم عمل رسمي في بريطانيا.

اقرأ المزيد:

على نغمات «بشرة خير».. الجالية المصرية في لندن تشارك بالانتخابات الرئاسية

سفير مصر في لندن: إقبال غير مسبوق من المصريين للمشاركة بالانتخابات الرئاسية

غرفة عمليات «التنسيقية»: مصريون وأبناؤهم يحتشدون أمام الصناديق في لندن

مراسل «القاهرة الإخبارية»: العملية الانتخابية في لندن تسير بسلاسة

الجالية المصرية في لندن تتوافد على مقر السفارة للتصويت بالانتخابات

كنزي عمرو دياب تفتتح معرضها الفني في لندن بحضور والدها

باصات مجانية لكبار السن.. استعدادات المصريين في لندن لانتخابات الرئاسة
بقلم هاجر عمر