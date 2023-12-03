الكشف على 850 حالة ضمن قافلة طبية لجامعة الفيوم

أعلن الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس جامعة الفيوم لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، توقيع الكشف الطبي وتقديم العلاج لـ 850 مريضًا ومريضة من أهالي قرية زيد بمركز أبشواي بمحافظة الفيوم، وذلك خلال قافلة طبية نظمتها جامعة الفيوم اليوم الأحد، تحت رعاية الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة.

توقيع الكشف على المرضى في مختلف التخصصات

وأشار إلى أنّه جرى توقيع الكشف على المرضى بمختلف التخصصات داخل الوحدة الصحية بقرية زيد، إذ جرى توقيع الكشف على 160 حالة في تخصص العظام، و42 حالة أسنان، و130 حالة باطنة، و 105 حالة أنف وأذن، و150 أطفال، و90 حالة رمد، و68 حالة نساء، و60 جلدية، و50 سوء التغذية.

توزيع عدد من البطاطين

وأضاف نائب رئيس جامعة الفيوم أنّه جرى توزيع عدد من البطاطين على عدد من السيدات الأرامل، والأطفال الأيتام، والأسر الأكثر احتياجًا بالقرية، بمناسبة دخول فصل الشتاء.

وأشار إلى أنّ القافلة الشاملة تم تنظيمها من خلال نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة وكلية الطب، وكلية طب الأسنان، وجمعية روتاري رويال التجمع.

جاء ذلك بحضور الدكتورة الشيماء أحمد وكلية كلية طب الأسنان لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وسوزان عبدالقادر مدير عام الإدارة العامة لخدمة المجتمع، والدكتورة فيرا إسحاق منسق مبادرة 100 يوم صحة، والدكتورة نيفين شعبان أحمد مدير إدارة الرعاية الأساسية بمديرية الصحة بالفيوم.