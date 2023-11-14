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برنامج «باب رزق» يواصل تسجيل حلقات دعم مواهب أصحاب الهمم

كتب:

ضحى محمد
03:47 م | الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
الإعلامي يسري الفخراني

الإعلامي يسري الفخراني

يواصل برنامج «باب رزق» الذي يقدمه الإعلامي يسري الفخراني على قناة dmc، تسجيل حلقات مع مبدعين في الحرف اليدوية من أصحاب الهمم من الأطفال والشباب.

تفاصيل برنامج «باب رزق»

واستطاع أصحاب الهمم من الأطفال والشباب تقديم منتجات مصرية جيدة بإمكانات قليلة، واستطاعوا عمل براندات جديدة، إذ سلط البرنامج الضوء عليها وعلى نجاحات هؤلاء المبدعين.

مواعيد عرض برنامج باب رزق 

«باب رزق» يذاع كل يوم جمعة، لدعم كل المواهب من أصحاب الهمم بتسويق منتجاتهم وتوفير مساحات عرض لهم في معارض تراثنا خلال الدورات المقبلة، بالتعاون مع وزارة الصناعة، وعرض منتجاتهم في البرنامج.

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بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.